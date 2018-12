Japansk gigant køber KMD for 8 milliarder: "Dette er et historisk øjeblik for KMD"

Opdateret 9.13 Den danske it-koncern KMD er blevet solgt i en milliardhandel.Den globale kapitalfond Advent International og det danske pensionsselskab Sampension har indgået en aftale om salg af KMD til den verdensomspændende japanske teknologikoncern NEC.Ifølge slides fra NEC's hjemmeside er prisen på 8 mia. kr.KMD er den største danske it-virksomhed og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien."Dette er et historisk øjeblik for KMD," udtaler KMD's topchef Eva Berneke i en pressemeddelelse."NEC udvikler banebrydende teknologier, og virksomheden har en verdensomspændende organisation med betydelige kompetencer og muligheder. NEC er anerkendt globalt, og de har som KMD en stærk tradition for at udvikle samfundet gennem ny teknologi. NEC sætter en stor ære i at løse problemer for samfundet, og vi er stolte over, at NEC anerkender vores kompetencer på området, fortsætter hun. NEC er faldet for KMD, fordi teknologikæmpen ønsker at udbygge sine kompetencer inden for softwareudvikling særligt til det offentlige."Danmark betragtes som en europæisk rollemodel, når det handler om at forbedre offentlige services og opnå effektiviseringer gennem digitalisering. Gennem købet af KMD får NEC adgang til teknologi, kompetencer og produkter, som er i absolut verdensklasse. Vi ser et stærkt potentiale i at udbrede KMD's platforme og erfaringer fra Skandinavien til resten af Europa og også globalt," udtaler Takashi Niino, adm. direktør, NEC Corporation i pressemeddelelsen.KMD bliver med opkøbet et selvstændigt datterselskab i NEC-koncernen. NEC's køb af KMD forventes endeligt gennemført inden for et par måneder, når alle forudsætninger for handlen er på plads, herunder godkendelse fra konkurrencemyndighederne.KMD-koncernen har dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1500 danske og internationale kunder, herunder over 800 danske og udenlandske virksomheder.