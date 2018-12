Kæmpe lufthavn er blevet solgt for milliarder

Relateret indhold Tilføj søgeagent Gatwick Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Gatwick

Vinci, der blandt andet investerer i og udvikler infrastruktur, har underskrevet en aftale omkring overtagelsen af den engelske lufthavn Gatwick Airport.



Helt præcist overtager Vinci 50,01 pct. af aktierne i Gatwick Airport, og det koster - afhængigt af enkelte forhold - omkring 2,9 mia. pund, eller 24,06 mia. kr.



De resterende 49,99 pct. af aktierne i lufthavnen vil komme til at være ejet af selskabet Global Infrastructure Partners, fremgår det af en pressemeddelelse.



- Som Gatwicks nye industrielle partner vil Vinci understøtte og tilskynde til øget trafik, driftsmæssig effektivitet og bidrage med sin internationale ekspertise i udviklingen af kommercielle aktiviteter til en yderligere forbedring af passagernes tilfredsstillelse og oplevelse, udtaler Nicolas Notebaert, direktør i Vinci, i meddelelsen.



Handles ventes at falde på plads i første halvdel af 2019.



Gatwick Airport er den næststørste lufthavn i Storbritannien og ligger i Europa på ottendepladsen målt på trafik.



Forleden var lufthavnen en kort periode nødsaget til at indstille al trafik på grund af droneaktivitet i det lokale område. Det betød, at mange tusinde passagerer enten måtte vente i lufthavnen eller finde alternative transportmuligheder.



/ritzau/FINANS