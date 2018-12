Andebryststeg trækkes tilbage på grund af afvigende lugt

Hvis du har en andebryststeg liggende i køleskabet til julemiddagen, så kan det være en god idé at tjekke den.



For virksomheden Geia Food tilbagekalder søndag tre typer fersk andebryststeg, som er solgt i supermarkeder over hele landet.



Det oplyser både virksomheden og Fødevarestyrelsen i to enslydende pressemeddelelser.



Andebryststegene kaldes tilbage, da der er konstateret afvigende lugt i enkelte andebryststege.



Der er blandt andet tale om Fersk Frilands Oscar andebryststeg og Fersk Frilands andebryststeg, som er solgt i Bilka-, Netto- og Føtex-butikker over hele landet.



De vejer begge 1500 gram og er produceret 12., 13., 14. eller 15. december.



Sidste anvendelsesdato er alle datoer.



Stregkoden på Fersk Frilands Oscar andebryststeg er 5701012125396, mens stregkoden på Fersk Frilands andebryststeg er 5706911008511.



Desuden tilbagekaldes Fersk Frilands Grønnemark andebryststeg på 1400 gram, der er solgt i Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Brugsen, Irma og på Coop.dk.



Disse andebryststege er produceret enten 13. eller 15. december. Sidste anvendelsesdato er alle datoer.



Stregkoden er 5706911014833.



Har man en af de tilbagekaldte andebryststege liggende, så rådes man til at aflevere den tilbage til butikken og får varen ombyttet. Hvis ikke, bør man kassere varen, lyder det.



/ritzau/