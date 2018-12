Nissan Motors' afsatte bestyrelsesformand, Carlos Ghosn, skal tilbringe julen bag tremmer. Det står klart, efter at en japansk domstol lørdag besluttede at forlænge hans varetægtsfængsling.



Det skrev nyhedsbureauet AFP tidligt søndag morgen dansk tid.



- I dag er det blevet besluttet at varetægtsfængsle Ghosn indtil den 1. januar, meddeler retten i Tokyo.



64-årige Carlos Ghosn blev anholdt den 19. november sammen med Greg Kelly, der er en anden topchef i Nissan. De er begge tiltalt for bedrageri.



Myndighederne mistænker de to for at have underrapporteret deres milliongager. Det skulle være sket for at slippe billigere i skat.



Det påståede bedrageri skal have stået på fra 2011 til 2015.



