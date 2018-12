Børsnoterede GN Store Nords datterselskab GN Hearings amerikanske brand, Beltone, henter ny topchef ind.



Det skriver Beltone selv i en pressemeddelelse.



Det Chicago-baserede høreapparatmærke, der har mere end 1500 hørecentre i USA, har ansat Monte Dillow som øverste chef for butikken.



Han kommer fra et job hos Aspen Surgical, der producerer kirurgiske engangsprodukter.



Tidligere på året forlod Corrine Perritano stillingen som topchef for Beltone, efter blot at have været i spidsen for selskabet i to år.



I 2015 kom det frem, at finansdirektøren i Beltone havde svindlet GN-koncernen for 150 mio. kr.