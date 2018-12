For første gang: Bestseller-milliardærs flyselskab laver millionoverskud

Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens eget flyselskab Blackbird Air og flymægleren Blackbird Air Charter præsterer overskud for første gang siden de gik i luften.Det viser nye regnskaber for de to selskaber, som milliardæren ejer 90 pct. af gennem sit investeringsselskab Heartland.Således kommer Blackbird Air Charter ud med et plus på 1,5 mio. kr. for regnskabåret 2017/18 mod et underskud på 558.000 kr. året før.Anders Holch Povlsen købte sig i foråret 2015 ind i Blackbird Air Charter, fordi han så et hul i markedet for privatflyvninger. Her mente han, at der var for stor forskel mellem danske enkeltmandsfirmaer og de store, britiske spillere.Flyselskabet flyver bl.a. rundt med fodboldhold og har tidligere fragtet FCM til udebanekampe i Europa League. Blackbird har en række andre faste aftaler med virksomheder, men de fleste af flyvningerne er ad hoc, har adm. direktør Ole Dupont Christiansen tidligere fortalt."Vi har 24-7 en reaktionstid på tre timer, fra en kunde ringer, til vi er klar til at lette fra Billund," sagde han.Efter tøjrigmanden investerede, gjorde Ole Dupont Christiansen opmærksom på, at man ikke skulle forvente, at Blackbird kom til at lave store overskud."Vi kommer til at lave en fornuftig forretning, men det bliver ikke nogen pengemaskine, som sprøjter penge ud. Det er et langt, sejt træk," sagde han til Børsen i forbindelse med det første regnskab, der viste et underskud på 1 mio. kr.I de første år fløj Blackbird på andres tilladelser, men sidste år fik selskabet sin egen driftstilladelse, en såkaldt AOC (Air Operators Certificate).