DFDS udvider samarbejdet på ruterne i Middelhavet

Relateret indhold Tilføj søgeagent DFDS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer DFDS

DFDS udvider samarbejdet om transport af fragtenheder på DFDS' færgeruter mellem Tyrkiet og Italien.



Aftalen er indgået med den tyrkiske logistikvirksomhed Ekol Logistics, og den indebærer blandt andet en udvidelse af både havneterminal- og rutekapaciteten, fremgår det af en meddelelse fra DFDS, der oplyser, at aftalen vil føre til, at der kan håndteres en mængdestigning på 30 pct.



- Den øgede rutekapacitet tilfører mere frekvens på DFDS' ruter og tilgangen af yderligere en havneterminal i Istanbul udvider netværket. Med højere frekvens og en mere tilgængelig havneinfrastruktur er DFDS godt positioneret til at støtte væksten for tyrkiske eksportører samt transport- og logistikvirksomheder i markedet, siger Selcuk Boztepe, der er chef for DFDS' forretninger i Middelhavet.



I Istanbul har DFDS indgået en aftale med Yalova havneterminal, og fremover vil det danske selskab have afgange fra tre havneterminaler i den tyrkiske storby. Samtidig leveres to nye fragtfærger næste år, og de vil blive indsat på ruten mellem Tyrkiet og Italien.



- Herudover vil rutekapaciteten blive øget gennem reallokeringer i DFDS' rutenetværk og eksterne charters, fremgår det af meddelelsen.



Udvidelsen af samarbejdet kommer ikke til at påvirke forventningerne til hverken omsætningen eller indtjeningen for 2018 hos DFDS, mens selskabet nu forventer at have investeringer på omkring 5,15 mio. kr. i år. Tidligere lød den prognose på 4,70 mia. kr.



- En ny havneterminalaftale i Yalova forventes at øge investeringerne i 2018 med omkring 450 mio. kr. hovedsageligt bestående af forudbetalinger, som giver Yalova-terminalen mulighed for at gennemføre udvidelser og forbedringer af terminalen, skriver DFDS.



/ritzau/FINANS