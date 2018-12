Top-Toy får et halvt år til at redde Fætter BR og Toys'r'Us: "Jeg ser ikke i dag som en sejr, men som en milepæl - nu håber jeg på, at julesalget kan hjælpe os"

Legetøjskæden Top-Toy, der har Fætter BR og Toys'R'Us, får et halvt år til at redde sig selv.



Det er netop blevet afgjort til et møde i Sø- og Handelsretten.



Kreditorer, herunder leverandører, skulle fredag formiddag tage stilling til, om de ville bakke op om den rekonstruktionsplan, som er blevet foreslået.



Og dermed ja eller nej til at lade legetøjskæden leve videre.



Med et ja kan rekonstruktionen fortsætte i mindst det næste halve år. Havde kreditorerne stemt nej til rekonstruktionsplanen, var Top-Toy gået direkte i konkurs.



"Jeg ser ikke i dag som en sejr, men som en milepæl - nu håber jeg på, at julesalget kan hjælpe os, så vi kan rykke os fremad," siger topchef i Top-Toy Per Sigvardsson til Børsen.



På retsmødet kom det frem, at Top-Toy, som er ejet af kapitalfonden EQT med 75 pct. og af stifterfamilien Gjørup med 25 pct., lige nu har en gæld på 1,8 mia. kr.



"Vi ville gøre alt i verden for, at det ikke skulle ske på det her tidspunkt"



Top-Toy driver 226 Fætter BR-butikker og 72 Toys "R" Us-varehuse i Norden, men havnede 30. november i akutte vanskeligheder, da selskabet gik i rekonstruktion efter et samlet tab på over 2 mia. kr. i regnskabsåret 2017/18.



Flere kreditorer udtrykte bekymring ved tidspunktet for rekonstruktionen, fordi det påvirker julehandlen - og til mødet kom det også frem, at man ikke har nået sit mål i år.



"Det er klart, at det er jo ud fra et perspektiv om julehandel er et meget dårligt tidspunkt. Vi ville gøre alt i verden for, at det ikke skulle ske på det her tidspunkt – eller nogensinde, for den sags skyld," lød det fra Top-Toys finansdirektør Christian Hertz.



"Hvis man skulle vælge et tidspunkt - det må man ikke, men hvis man skulle - så tror jeg ikke, der er mange i rummet, der ville vælge 30. november," stemte rekonstruktør og advokat Søren Aamann Jensen i.



Mulighed for salg undersøges



Målet med rekonstruktionen er at skære aktiviteter fra, til man står tilbage med en sund kerneforretning, som kan skabe overskud. Og som - potentielt - kan sælges enten en del af eller som helhed.



"Leder man allerede nu efter potentielle købere?" spurgte salen.



"Alt bliver overvejet og undersøgt," lød det fra rekonstruktørerne, som ellers ikke ville uddybe.