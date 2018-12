Storbanker stopper samarbejde med Huawei: Risikoen er for stor

Bankerne HSBC og Standard Chartered bryder bånd med den kinesiske telegigant Huawei, da risikoen virker for stor. Bankerne vil derfor ikke længere yde selskabet finansiel støtte.



Det skriver avisen Wall Street Journal.



For eftertiden må den kinesiske telegigant, som er under beskydning fra blandt andet USA for at udgøre en sikkerhedsrisiko og for at overtræde Iran-sanktioner, derfor klare sig uden HSBC, der traf beslutningen sidste år, og Standard Chartered. Samarbejdet med Huawei er ifølge personer tæt på beslutningerne for risikabelt.



Huawei samarbejder fortsat med banken Citigroup i USA, siger kilder til avisen og fortæller, at nye bankaftaler vil blive besluttet på et senere tidspunkt, mens Citigroup overvåger selskabets udvikling i USA.



Samarbejdet mellem Huawei og Standard Chartered går mere end ti år tilbage. Banken har i den periode hjulpet telegiganten med en række ydelser - heriblandt muligheden for at frigøre overskudslikviditet i lokale afdelinger.



HSBC afsluttede sidste år samarbejdet med Huawei, efter at banken ifølge kilder observerede flere mistænkelige transaktioner fra telegiganten til amerikanske anklagere i 2016.



En talsmand fra Huawei har ikke ønsket at kommentere det afsluttede samarbejde med HSBC og Standard Chartered.



