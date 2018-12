Lundbeck entrerer europæisk marked med Rexulti-debut i Schweiz

Luncbeck lancerer for første gang i Europa sit produkt Rexulti til behandling af skizofreni. Det sker 1. januar, når præparatet sendes på gaden i Schweiz.



Skridtet er det første på vejen mod at gøre produktet tilgængeligt i flere europæiske lande. Det sker i løbet af 2019 og 2020, fremgår det af en pressemeddelelsen.



- Vi er glade for at kunne tilbyde patienter i Europa en ny behandling af skizofreni, som er en sygdom med store umættede medicinske behov.



- Introduktion af Brexpiprazol (Rexulti, red.) i Schweiz er det første skridt i at introducere Brexpiprazol til andre europæiske lande og flere lande globalt, siger Jacob Tolstrup, der er chef for Lundbecks kommercielle aktiviteter, i meddelelsen.



Skizofrenimidlet går under navnet Rexulti i Schweiz, mens det i andre EU-lande vil gå under navnet Rxulti. Præparatet er også godkendt til salg i USA, Australien, Canada, Saudi-Arabien og Japan.



Lundbeck-aktien falder fredag umiddelbart efter børsåbning med 1,1 pct. til 287,80 kr.



/ritzau/FINANS