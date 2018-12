Twitter udråbt til de sociale mediers Harvey Weinstein

Relateret indhold Aktieordbog

Det amerikanske sociale medie Twitter, som også er kendt for at være USA's præsident Donald Trumps foretrukne talerør, basker forgæves med vingerne på børsen torsdag og daler med hele 11,7 pct. til 29,08 dollar per aktie.



Nedturen skyldes et angreb fra Andrew Left, som er grundlæggeren af Citron Research, en åbenmundet hedgefond med ry for at spekulere i kursfald. Left betegner nemlig torsdag Twitter for at være "de sociale mediers Harvey Weinstein", skriver finansmediet Thestreet.



Weinstein, den skandaliserede filmproducent, blev for godt et år siden verdenskendt, da han blev udpeget som seriekrænker af et større antal kvinder, hvilket var startskuddet til MeToo-bevægelsen.



Det hårde udfald mod Twitter skyldes, at Amnesty International og en række andre NGO'er i den forgangne uge har udgivet en rapport, som kritiserer Twitter for at være et medie, hvor der konstant sker krænkelser af kvinder og af menneskerettighederne.



Undersøgelsen, som Amnesty har stået i spidsen for, beregner, at mere end 1,1 mio. krænkende beskeder blev sendt til kvinder gennem en periode på et år - eller en krænkelse hvert 30. sekund. Især blev sorte kvinder ramt af krænkelserne.



"$TWTR vil blive tvunget til at rydde op i sit site, skriver Andrew Left i en analyse, mens Citron Research har sat et kursmål for aktien på 20 dollar og ser altså et negativt potentiale på yderligere 30 pct."



Ifølge Citron Research vil enhver oprydning, hvor Twitter overvåger og fjerner udtalelser, medføre, at engagementet og trafikken hos Twitter vil gå tilbage, men hvis ikke, vil Twitters annoncekunder reagere, fordi de er tvunget til at være "følsomme over for sociale normer", skriver hedgefonden ifølge Thestreet.



/ritzau/FINANS