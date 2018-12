Nike fortsætter væksten og belønnes i eftermarkedet

Relateret indhold Tilføj søgeagent Nike

Den amerikanske sportstøjsgigant Nike leverede torsdag efter markedets lukning et regnskab for andet kvartal, som var bedre på både top og bund, og vigtigst af alt fortsatte koncernen sin vækstfremgang. Det belønnes aktien for i eftermarkedet med et plus på 7,0 pct.



Nike klarede sig gennem perioden med et justeret overskud per aktie på 52 cent, mens omsætningen steg 14 pct. til 9,37 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 46 cent og en omsætning på 9,17 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 847 mio. dollar, hvilket var en stigning på 13 pct., mod ventede 737 mio. dollar.



Det var især i Kina, at det gik bedre end ventet i perioden, der sluttede med udgangen af november. Her steg salget til 1,54 mia. dollar mod ventede 1,43 mia. dollar.



I Nordamerika var salget også bedre end ventet, da det landede på 3,78 mia. dollar mod konsensus på 3,70 mia. dollar. Europa, Mellemøsten og Afrika var med 2,31 mia. dollar også cirka 50 mio. dollar over analytikernes bud, mens det gik lidt ringere end spået i det øvrige Asien og Latinamerika.



"Nikes ambitiøse digitale transformation driver stærke resultater og momentum i Nordamerika og vore internationale geografier. Vi er utroligt spændte på 2019 - med en fuld innovativ pipeline; det meste personale, responsive detailerfaring i sektoren; og en supply chain, som leverer hastighed i stor skala," siger Mark Parker, administrerende direktør og bestyrelsesformand i Nike, i regnskabsmeldingen.



/ritzau/FINANS