Trods flere gode nyheder i regnskabet for andet kvartal, så falder aktien i Conagra Brands mest af alle i S&P 500-indekset, fordi salget i perioden kom under det ventede, og fordi nytilkøbte Pinnacle Foods også omsatte for mindre end ventet i november.



Kursen på aktien falder tilbage med 15,3 pct. til 24,64 dollar.



Conagra Brands, der gør sig inden for færdiglavede fødevarer og snacks, kom gennem sit andet kvartal med et justeret overskud per aktie på 67 cent, mens omsætningen landede på 2,38 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 56 cent og en omsætning på 2,41 mia. dollar.



Det justerede nettoresultat blev i perioden på 283 mio. dollar mod ventede 242 mio. dollar, mens driftsresultatet, målt på EBITDA, landede på 494 mio. dollar. Her havde Wall Street ventet 455 mio. dollar.



Altså en omsætning en spids under, mens indtjeningen var bedre end ventet.



Og selv om selskabet fastholder sine forventninger til hele året om en justeret overskud per aktie for den fortsættende forretning i intervallet 2,03 til 2,08 dollar, så er det ikke nok for analytikerne, der på forkant havde sat næsen op efter 2,13 dollar.



Tidligere på året overtog Conagra konkurrenten Pinnacle Foods. Handelen faldt endeligt på plads ved udgangen af oktober, og derfor har den del af forretningen kun været med i regnskabsperiodens sidste måned. Men de 31 dage er nok til at ødelægge det for aktionærerne, for Pinnacle-forretningen omsatte "under forventningerne" i perioden, ifølge Conagra.



"Vi har identificeret udfordringer, men de er ganske sikkert i deres natur relateret til eksekvering og ikke strukturelle," siger Sean Connolly, topchef i Conagra i regnskabsmeddelelsen.



Så hjælper det ikke, at Conagra løfter sine forventninger til omkostningssynergierne ved overtagelsen fra 215 mio. dollar om året til nu at ville "overgå" det mål.



"Ydermere forventer vi at overlevere på vores mål for omkostningssynergier."



/ritzau/FINAN