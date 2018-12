Pilen vendte igen nedad på den københavnske børs torsdag, hvor C25-indekset faldt for femte dag i træk. Uden for eliteindekset fik Bang & Olufsen gevaldige kurstæsk efter en nedjustering og mistede mere end en tredjedel af sin værdi.



Markedets dårlige humør stammede fra onsdag aftens udtalelser fra chefen for den amerikanske centralbank, Jerome Powell. Som afslutning på bankens rentemøde sagde han, at økonomien ikke kommer til at mærke uroen på de finansielle markeder, som i øvrigt ventes at fortsætte ind i det nye år.



Dermed skuffede centralbankchefen de mange, der havde håbet på, at markedsuroen - og risikoen for en opbremsning i den økonomiske vækst - ville give anledning til en pause i de påtænkte renteforhøjelser.



"Der er en frygt for, at de strammer pengepolitikken og bremser økonomien for meget i en situation, hvor det måske er ved at gå lidt ned i gear," siger aktierådgiver Martin Munk fra Jyske Bank.



C25 endte med at falde 1,8 pct. til 1005,5 og er nu dykket 4,3 pct. siden sidste torsdag.



BANG & OLUFSEN BANKET NED



Bang & Olufsen-aktien tog en dukkert efter en nedjustering onsdag aften, der kom som en engel fra helvede.



Struer-selskabet varslede, at regnskabsåret 2018/19, der startede 1. juni, vil give en omsætning på samme niveau som året før. Tidligere ventede selskabet ellers en stigning i salget på "over 10 pct."



Det tog fusen på markedet, og nu tvivler mange på, om selskabet kan nå sine langsigtede finansielle mål, vurderer analytiker i Sydbank Morten Imsgard. Han peger på, at selskabet skal holde dampen oppe, hvis de langsigtede mål skal være realistiske.



"B&O har en forventning om, at det i år og i de to næste år har en omsætningsvækst på i gennemsnit over 10 pct. Hvis man har nul i år, skal der ske noget af en ketchupeffekt de kommende år. Ellers når B&O det ikke," siger Morten Imsgard.



B&O-topchef Henrik Clausen holder i første omgang kortene tæt ind til kroppen og vil først uddybe nedjusteringen i forbindelse med halvårsregnskabet, der er blevet rykket frem til 8. januar.



Meldingerne fik mange bange investorer til at rykke videre, og B&O-aktien gik gennem bål og brand og endte med at falde hele 34,3 pct. til 91,90 kr.



GN SENDT TIL BUNDS



I C25-indekset fik også GN's aktionærer anledning til at synge blues, da aktien faldt med 7,2 pct. til 239,60 kr.



Kursfaldet hænger blandt andet sammen med, at ABG Sundal Collier tidligere på dagen udsendte en analyse omkring den danske høreapparatproducent, fortæller analytiker Ole Henrik Bang-Andreasen.



"Vi tror fortsat, at Audio-segmentet er overpriset, og vi mener ikke, at høreapparatselskaberne er defensive, og derfor har nogle investorer nok valgt at sælge ud af aktien," siger han.



JPMORGAN KOM MED ANALYSER



GN's branche- og børskollega inden for høreapparater, William Demant, var også med i C25-bunden. Her har JPMorgans analytikere sænket kursmålet for aktien til 237 kr. fra 249 kr., mens anbefalingen "neutral" fastholdes ifølge Bloomberg News. WDH-aktien faldt 3,9 pct. til 187,50 kr.



JPMorgan var generelt ude på jagt med nye syn på de danske aktier. Novozymes fik sænket anbefalingen til "undervægt" fra "neutral", og kursmålet blev sat ned med 25 kr. til 275 kr. Alligevel endte aktien næstøverst i C25 med en stigning på 0,4 pct.



Endelig var investeringsbanken omkring Coloplast og satte kursmålet op til 491 kr. fra 477 kr., men fastholdt anbefalingen "undervægt". Coloplast-aktien faldt 2,1 pct. til 612,80 kr.



I C25 var Novo Nordisk i toppen med en stigning på 0,8 pct. til 299,05 kr.



"Klassiske dyder som sundhedsaktier klarer sig godt i det her marked, hvor man søger i sikker havn," siger Martin Munk fra Jyske Bank som forklaring.



Ud over Novo præsterede kun Novozymes og Genmab fremgang.



VELOXIS VAR SOLSTRÅLEN



For Veloxis var det tid til at tænde cigaren, da de amerikanske sundhedsmyndigheder godkendte selskabets lægemiddel Envarsus XR til førstelinjebehandling mod organafstødning hos patienter, som får en nyretransplantation.



Nyheden var et smash hit blandt investorerne, der sendte Veloxis-aktien op som en af få positive aktier. Den steg hele 16,4 pct. til 2,155 kr.



Entreprenørselskabet Per Aarsleff og industrivirksomheden Roblon aflagde begge regnskaber for 2017/18 med løfter om vækst i indeværende regnskabsår. Begge aktier blev mødt med kursfald, men vendte rundt og sluttede i plus. Aarsleff-aktien steg 1,7 pct. til 185 kr., mens Roblon gik 2,9 pct. frem til 215 kr.



/ritzau/FINANS