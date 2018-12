Vestas skal levere de højeste vindmøller nogensinde i USA

Der er travlhed hos Vestas med at få lukket ordrer inden udgangen af 2018, og det er lykkedes den danske vindmølleproducent at vinde en ordre på 202 megawatt (MW) i USA.



Det oplyser selskabet torsdag eftermiddag i en meddelelse, hvor hverken kunden eller projektet offentliggøres.



Ordren indebærer levering af 56 møller af typen V136-3,45 MW, der skal leveres i en optimeret udgave. Det betyder, at hver enkelt mølle har en kapacitet på 3,6 MW. Vindmøllerne har en samlet højde på 180 meter - hvoraf tårnene er 112 meter højere - og dermed er det de højeste møller, der nogensinde er leveret til USA.



"Kombinationen af højere tårne og 4 MW-teknologi er perfekt designet til at udnytte ressourcerne på stedet og levere billig og pålidelig energi til samfundet og kunden," siger Chris Brown, der er chef for Vestas' salgs- og servicedivision i USA og Canada, i meddelelsen.



Leveringen skal starte i tredje kvartal næste år, mens vindmøllerne efter planen skal være i drift i fjerde kvartal af 2019. Derudover har Vestas også indgået en 10-årig serviceaftale i den dyreste prisklasse, AOM 5000.



/ritzau/FINANS