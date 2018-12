Aktionærforening om B&O: "Det kan give anledning til alle mulige spekulationer"

Eksklusivt for kunder

Direktør i Dansk Aktionærforening Mikael Bak er på vegne af de mange B&O-aktionærer i hans medlemskreds bekymret over Bang & Olufsens kortfattede men voldsomme nedjustering.



Det danske nationalklenodie, B&O, har meddelt, at toplinjen ventes at falde...