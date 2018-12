EU giver Genmab grønt lys til ny behandlingsmulighed med Darzalex

EU-Kommissionen har givet grønt lys til markedsføring af en ny behandlingsmulighed med kræftmidlet Darzalex, så den første dosis kan gives over to dage.



Godkendelsen kommer, efter at udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) i november indstillede den opdaterede behandlingsvejledning til godkendelse hos EU-Kommissionen.



Genmabs amerikanske partner Janssen ansøgte i august de amerikanske og europæiske myndigheder om en opdateret behandlingsvejledning for Darzalex.



Darzalex gives intravenøst, og det kan være ganske bøvlet for patienter. Behandlingstiden for den første infusion er på omkring syv timer, mens de efterfølgende infusioner tager omkring tre til fem timer.



Ansøgningen til myndighederne bygger på et fase 1b-studie, der viser, at det ikke gør nogen forskel for patienterne at splitte den første infusion op i to.



Janssen arbejder også på en subkutan version af Darzalex, der hvis alt klapper vil kunne reducere behandlingstiden til bare tre minutter.



/ritzau/FINANS