Uber taber ankesag over chaufførers rettigheder

Kørselstjenesten Uber har tabt en britisk ankesag, om hvorvidt selskabets chauffører skal klassificeres som medarbejdere. Det betyder, at chaufførerne har krav på minimumsløn og betalt ferie i Storbritannien.



Det skriver The Guardian.



Retssagen begyndte i oktober 2016, da to Uber-chauffører, James Farrar og Yaseen Aslam, lagde sag an mod San Francisco-selskabet, da de mente, at de var ansatte og dermed har krav på medarbejderrettigheder.



Ifølge Ubers aftale med selskabets chauffører arbejder chaufførerne som selvstændige.



"Næsten alle taxa- og privathyrede chauffører har været selvstændige i årtier, længe før vores app eksisterede. Hvis chauffører var klassificerede som ansatte ville de uundgåeligt miste noget af den frihed og fleksibilitet, som hører til at være sin egen chef," siger en Uber-talsperson til The Guardian.



Kørselstjenesten har desuden udtalt, at selskabet vil anke den seneste afgørelse til den britiske højesteret, der er den sidste appelinstans i strafferetlige sager.



Selv om dommen ikke vil gælde for Ubers chauffører uden for Storbritannien, vil advokater fra andre lande, hvor Uber har forstyrret den autoriserede taxakørsel, holde nøje øje med sagen.



