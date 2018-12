Solar har igangsat salget af sin norske træningsvirksomhed Scandinavian Techology Institute, STI, via et såkaldte management buyout. Det oplyser service- og sourcingvirksomheden i en meddelelse til fondsbørsen.



Det er ledelsesteamet og en gruppe nøglemedarbejdere, der vil købe alle aktier i virksomheden. Salget forventes afsluttet inden udgangen af februar 2019.



Som følge af det ventede frasalg har Solar justeret sine forventninger til 2018. Omsætningen ventes nu at nå 11,06 mia. kr. mod 11,1 mia. kr. før, mens ebita-resultatet nu ventes at lande på 327 mio. kr. mod tidligere 315 mio. kr.



- Vores norske træningsvirksomhed Scandinavian Technology Institute har været underskudsgivende i noget tid, og vi ser ikke nogen indlysende fremtidsperspektiver for os, siger adm. direktør Jens Andersen i meddelelsen.



- I stedet foretrækker vi at fokusere på Solar School, som for nylig er blevet omorganiseret og genetableret, og nu igen er en del af vores kerneforretning og salgsorganisation. Derfor mener vi, at den norske træningsvirksomhed er bedre tjent med en anden ejer.



Frem til 30. september havde STI realiseret en omsætning på 29 mio. kr. og et EBITA-tab på 10 mio. kr. Hvis salget går igennem, vil det medføre et regnskabsmæssigt tab på cirka 16 mio. kr. for Solar.



Salget vil blive præsenteret i koncernregnskabet under ophørende aktiviteter.



/ritzau/FINANS