Veloxis: Lægemiddel godkendt til førstelinjebehandling i USA

Det danske biotekselskab Veloxis Pharmaceuticals har onsdag aften modtaget de amerikanske sundhedsmyndigheders godkendelse af selskabets lægemiddel Envarsus XR til førstelinjebehandling for at sikre mod organafstødning i patienter, som får en nyretransplantation.



Det oplyser selskabet i en meddelelse til fondsbørsen.



Det er amerikanske Food and Drug Administration (FDA), som har godkendt Envarsus XR til brug i kombinationsbehandling i første linje sammen med andre immunundertrykkende midler, en såkaldt "de novo"-indikation.



"I dag markerer begyndelsen i et nyt og spændende kapitel i immunundertrykkelse. Nyretransplantationspatienter vil nu være i stand til at modtage en raffineret og forenklet guldstandard-behandling fra begyndelsen af rejsen med nyretransplantation," siger Ulf Meier-Kriesche, forskningsdirektør hos Veloxis Pharmaceuticals, i meddelelsen.



FDA's godkendelse er sket på baggrund af en ansøgning, som Veloxis indsendte i starten af marts, baseret på et fase 3-forsøg med 543 nyrepatienter.



/ritzau/FINANS