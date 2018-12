Skuffende salg fører til nedjustering hos B&O

Relateret indhold Aktieordbog

Opdateret kl. 22.40 - Bang & Olufsen (B&O) har onsdag aften nedjusteret sine forventninger til hele regnskabsåret 2018/19. Selskabet venter nu en omsætning i perioden på samme niveau som forrige regnskabsår mod førhen en stigning i salget på 10 pct.



Det fremgår af en meddelelse til fondsbørsen fra B&O.



Audio- og videokoncernen med hovedsæde i Struer fastholder dog samtidig sine forventninger om en driftsmargin, målt på EBIT, i intervallet 7 til 9 pct., mens den frie pengestrøm stadig ses lande på 100 mio. kr.



- Baseret på foreløbige salgstal fra andet kvartal 2018/19, hvor omsætningen forventes at falde med omkring 9 pct. sammenlignet med samme kvartal sidste år, samt en svagere end forventet start på tredje kvartal 2018/19, forventer Bang & Olufsen A/S nu, at omsætningen for finansåret 2018/19 bliver på samme niveau som i 2017/18, skriver koncernen i sin meddelelse.



B&O fremhæver selv en række forhold, som er årsag til den skuffende udvikling og udsigten til et regnskabsår uden vækst i toplinjen.



For det første peges på omstillingen i salgskanalen med en forsinket effekt i forbindelse med nedlukning af nogle salgssteder og åbning af andre nye, ligesom en ændring til en mere direkte distributionsmodel især har påvirket udviklingen i Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA) samt de to amerikanske kontinenter.



Desuden har B&O skiftet distributør i Oceanien, ligesom en ny logistikpartner har medført forsinkelser i levering og kundeordrer i EMEA og i Nord- og Sydamerika - "særligt i november".



- Vi har den rigtige strategi på plads, og vi gør fremskridt på vores væsentlige strategiske initiativer. Et fokusområde er transformationen af vores salgs- og distributionsnetværk, der er nødvendig for at styrke kundeoplevelsen og sikre fremtidig vækst. Men der er en forsinket effekt i forbindelse med nedlukningen af en række eksisterende salgssteder og etableringen af nye, og det påvirkede salget. Derudover betød udfordringer med vores nye logistikpartner leveringsforsinkelser af kundeordrer i november. Derfor justerer vi forventningerne til omsætningsvækst for året, men vi fastholder forventningerne til EBIT-margin og frie pengestrømme, siger administrerende direktør Henrik Clausen i meddelelsen.



