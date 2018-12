Medicinalkæmpe lider nyt nederlag i retten

Den amerikanske medicinalkæmpe Johnson & Johnson har onsdag lidt et nederlag i retten, da en dommer har afvist, at koncernen har ret til at få prøvet en afgørelse, som i juli påbød Johnson & Johnson at betale 4,69 mia. dollar i erstatning til 22 kvinder.



Det skriver Bloomberg News.



De 22 kvinder fik i juli i retten i St. Louis medhold i, at Johnson & Johnsons ikoniske babypudder var årsag til, at de havde fået livmoderkræft, fordi der kunne have forekommet asbest i det talk-baserede produkt. Samme dommer i St. Louis, Rex Burlison, afviste også at lægge et loft på erstatningen på 1,50 mia. dollar.



Johnson & Johnson har den seneste uges tid været voldsomt i vælten, efter nyhedsbureauet Reuters fredag i sidste uge kunne afsløre, at medicinalkæmpen i årtier vidste, at der i nogle tilfælde var asbest at finde i selskabets babypudder.



Nyhedsbureauet har gennemgået interne memoer og andre fortrolige dokumenter, som har vist, at selskabet kendte til tilstedeværelsen af små mængder af asbest i sine produkter så tidligt som i 1971.



Årsagen til forekomsten skulle være, at asbest netop ofte findes nær talk, og derfor risikerer at komme med, når man graver talk op af jorden.



Johnson & Johnson har kæmpet med omkring 6000 sager, hvori det påstås, at blandt andet selskabets babypudder har været skyld i kræft i æggestokken og tabte altså i juli sagen mod de 22 kvinder.



Nyheden fra Reuters sænkede fredag aktien med hele 10 pct., mens den faldt med 2,9 pct. mandag. Tirsdag var der lidt lettelse på 1,0 pct., da Johnson & Johnson mandag aften annoncerede et aktietilbagekøb på 5 mia. dollar, fordi ledelsen og bestyrelsen vurderede, at selskabets aktie efter kursfaldene var attraktivt prissat.



Onsdag falder aktien med 1,4 pct.



/ritzau/FINANS