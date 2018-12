Relateret indhold Tilføj søgeagent Allergan Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Allergan

Aktierne i det amerikanske medicinalselskab Allergan falder 3,2 pct. i formarkedet, efter det er kommet frem, at selskabet skal trække en række brystimplantater tilbage fra det europæiske marked.



Det er de franske sundhedsmyndigheder, ANSM, der har krævet tilbagekaldelsen - Allergan følger henstillingen, men er uenig i beslutningen fra myndighedernes side.



Det skriver Bloomberg News.



Selskabet skriver i en pressemeddelelse, at det står inde for produkterne.



- Anmodningen fra ANSM er ikke baseret på nye videnskabelige beviser vedrørende disse produkter. Desuden har ANSM ikke identificeret nogen umiddelbar risiko for kvindernes sundhed med brystimplantaterne, oplyser Allergan.



- Patientsikkerhed og produktkvalitet er Allergans højeste prioriteter. Allergan tager denne situation meget alvorligt og er fast besluttet på at samarbejde for at sikre den mest opdaterede information, siger Charles Hugh-Jones, lægefaglig direktør, CMO, fra Allergan.



Allergan, der nok er mest kendt for sit Botox, har planer om at anke afgørelsen, da selskabet ikke er enig.



