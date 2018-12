Amerikansk Novo-rival overgår estimater med prognose for 2019

Den amerikanske medicinalgigant Eli Lilly, der inden for diabetesbehandling er en stor konkurrent til Novo Nordisk, er kommet med nogle opløftende forventninger til salget og indtjeningen til næste år.



I 2019 venter selskabet at nå en omsætning på 25,3-25,8 mia. dollar, hvilket er en stigning fra en ventet omsætning i år på 24,3-24,5 mia. dollar.



Analytikerne havde ifølge Bloomberg News på forhånd ventet, at Eli Lilly ville kunne nå en omsætning på 24,7 mia. dollar til næste år.



Eli Lilly venter i 2019 endvidere, at den justerede indtjening per aktie (EPS) vil lande i niveauet 5,90-6,00 dollar, hvor analytikerne havde estimeret 5,82 dollar. Selskabets forventning til i år er 5,55-5,60 dollar per aktie opgjort justeret for engangsforhold.



Selskabet fortæller desuden, at det har besluttet at forkæle sine aktionærer med en stigning i det kvartårlige udbytte på 15 pct.



ritzau/FINANS