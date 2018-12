Det japanske medicinalselskab Taisho Pharma har indgået en aftale med amerikanske Bristol-Myers Squibb om at købe sidstnævntes forbrugersundhedsforretning for 1,6 mia. dollar.



Aftalen ventes at kunne blive lukket i første halvdel af 2019, oplyser Bristol-Myers Squibb ifølge Bloomberg News.



Allerede tidligere på ugen kunne Bloomberg News berette om det japanske selskabs interesse i en overtagelse af sundhedsforretningen.



I mandags fortalte unavngivne personer tæt på sagen, at en handel var forestående, og at forretningen kunne blive solgt for omkring 1,6 mia. dollar.



/ritzau/FINANS