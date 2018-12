Vestas lander ordre i Brasilien på 151 MW

Vestas har landet en ordre på 151 megawatt (MW) til Folha Larga-vindmølleparken i den brasilianske delstat Bahia, fremgår det af en pressemeddelelse.



Kontrakten omfatter 36 møller af typen V150-4,2 MW, som Vestas tidligere i år annoncerede, at det vil starte med at producere i Brasilien.



Sammen med selve vindmølleordren har Vestas og kunden Casa dos Ventos, der er en lokal udvikler af vindmølleparker, indgået en 20-årig serviceaftale i den dyreste prisklasse, AOM 5000.



Levering af møllerne ventes at finde sted i første kvartal 2020, mens idriftsættelse ventes at ske mod slutningen af andet kvartal samme år.



