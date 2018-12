Den kinesiske telegigant Huawei anklager USA og landets allierede for at sprede frygt for at afholde lande fra at bruge selskabets udstyr på baggrund af "ideologiske eller geopolitiske bekymringer".



Det skriver Financial Times.



Ken Hu, der er administrerende direktør i Huawei, siger, at lande, der fravælger sig selskabets infrastruktur, skyder sig selv i foden i overgangen til 5G-netværket.



- På trods af forsøg i nogle markeder på at skabe frygt omkring Huawei og forsøg på indblanding i industrivæksten gennem politik er vi stolte af at kunne sige, at vores kunder fortsat stoler på os, siger Ken Hu til Financial Times.



Den administrerende direktør mener, at bekymringer, der kunne være løst gennem teknologiske forhandlinger, i stedet er vendt til spekulationer baseret på ideologiske eller geopolitiske bekymringer.



Ken Hu fremhæver ifølge Financial Times gentagne gange, at der ikke findes bevis for større angreb og opfordrer regeringer, der har udelukket Huawei, til at fremskaffe bevis.



USA har de seneste uger lobbyet i flere lande for at forbyde samarbejde med Huawei på baggrund af sikkerhedsrisici i forbindelse med etableringen af 5G-netværk.



/ritzau/FINANS