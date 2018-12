Sydbank: Bag de nyeste salgstal for Genmabs pengemaskine darzalex ligger 10 pct fremgang

Selv om det på overfladen ser anderledes ud, så er Genmabs amerikanske salg af kræftmidlet Darzalex faktisk underliggende gået frem i november sammenlignet med måneden før.Det bemærker senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank, efter at data fra det amerikanske analysehus Symphony Health har vist, at Darzalex i november solgte for 127,33 mio. dollar i USA mod 127,50 mio. dollar i oktober.- Vi bemærker i forbindelse med salget i november i forhold til oktober, at der er to "klinikdage" (arbejdsdage) færre i november i forhold til oktober 2018. - Korrigeret for de færre "klinikdage" viser Darzalex en underliggende fremgang på 10 pct. i november i forhold til oktober. Vi anser på den baggrund salget i november som stærkt, skriver Søren Løntoft Hansen i en kommentar.Han skynder sig at tilføje, at Genmab-investorerne ikke bør dvæle for meget ved udviklingen i en enkelt måned, men i stedet kan bruge dataene fra Symphony Health som en markør for en tendens.Den seneste måneds salgstal ændrer heller ikke ved Sydbank-analytikerens forventninger til Darzalex-salget for i år, hvor der fortsat ventes et globalt salg på 2055 mio. dollar.- Vi ser et salg i USA på 1225 mio. dollar, som afspejler en gennemsnitlig månedlig vækst for Darzalex i USA på cirka 4 pct. i 2018 som en konsekvens af fortsat markedspenetrering (specielt i anden linjebehandling) i USA, skriver Søren Løntoft Hansen.For i år regner Genmab selv med et samlet Darzalex-salg på 2-2,3 mia. dollar.Det er Genmabs partner Janssen, der står for selve salget af Darzalex, og Genmab modtager blot royalties eller procenter af salget. Genmabs egne indtægter fra Darzalex-salget ventes at løbe op i 1750 mio. kr. i år./ritzau/FINANS