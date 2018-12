Genmabs amerikanske Darzalex-salg fastholdt niveauet i november

Salget af Genmabs kræftmiddel Darzalex fastholdt niveauet på det amerikanske marked i november.



Darzalex, der er godkendt til behandling af knoglemarvskræft, solgte for 127,33 mio. dollar i USA, hvilket var stort set samme niveau som i oktober, hvor det lød på 127,50 mio. dollar. Til gengæld var salget 37 pct. højere end i november sidste år.



Det viser data fra det amerikanske analysehus Symphony Health, som dækker over salget via institutionelle salgskanaler til blandt andet hospitaler og lægeklinikker.



Tallene er ikke et billede på den samlede omsætning, men kan bruges som et pejlemærke for salget i USA, der med afstand er det vigtigste marked for Darzalex.



Genmabs forventninger for 2018 er et Darzalex-salg på 2-2,3 mia. dollar.



Det er Genmabs partner Janssen, der står for selve salget af Darzalex, og Genmab modtager blot royalties eller procenter af salget. Genmabs egne indtægter fra Darzalex-salget ventes at løbe op i 1750 mio. kr. i år.



/ritzau/FINANS