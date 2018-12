Pakkegigant kommer med dystert skøn for den globale økonomi

Relateret indhold Artikler

Udsigterne for den globale økonomi er i løbet af få måneder ændret til det værre.



Det mener den amerikanske pakketransportgigant FedEx, som i sit regnskab for andet kvartal nedjusterer sit tidligere skøn for overskuddet.



"Den globale handel er bremset op de seneste måneder, og flere indikatorer peger i retning af en fortsat nedbremsning," siger selskabets finansdirektør, Alan Graf, ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Advarselslamperne blinker rødt flere steder.



Selskabet nævner blandt andet et kraftigt dyk i Storbritannien som følge af usikkerhed om skilsmissen med EU.



Dertil kommer en "nedkøling" i Asien, bekymring for at Frankrigs "gule veste"-uroligheder spreder sig til andre lande samt en pludselig sammentrækning i den tyske økonomi.



"Det her bekræfter en masse af finansmarkedernes frygt," siger analytiker Trip Miller fra det amerikanske finanshus Gullane Capital til Reuters.



"Det er sandsynligvis derfor, at aktiemarkedet har været så meget ved siden af sig selv."



Aktiekurser verden over er dykket kraftigt de seneste uger.



Et selskab som FedEx, der udbringer pakker over hele verden, registrerer ifølge Trip Miller hurtigere end de fleste andre virksomheder udsving i den globale økonomi.



For bare tre måneder siden hævede FedEx forventningerne til overskuddet for regnskabsåret 2018/19 til mellem 17,20 og 17,80 dollar pr. aktie. Prognosen lyder nu på 15,50 til 16,60 dollar pr. aktie.



Andet kvartal forløb ellers godt for FedEx. Både omsætningen på 17,8 mia. dollar og overskuddet på 935 mio. dollar i de tre måneder overgik aktieanalytikernes prognoser, skriver Bloomberg News.



For at modvirke den forventede lavere indtjening i resten af regnskabsåret vil FedEx nedbringe sine omkostninger.



Spareplanen kunne dog ikke forhindre selskabets aktiekurs i at falde på børsen i New York.



