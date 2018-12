Høreapparatkæden Amplifon gennemfører køb af spansk kæde

Relateret indhold Aktieordbog

Verdens førende detailkæde inden for høreapparater, italienske Amplifon, har fået velsignelse fra de spanske og portugisiske konkurrencemyndigheder til at gennemføre købet af Gaes Medica, der blev annonceret i juli.



Prisen for købet er omtrent 530 mio. euro, og det gør det til Amplifons største opkøb nogensinde.



Gaes sidder på omtrent 40 pct. af det spanske marked med sine høreklinikker, og derudover har selskabet også en markant position i Latinamerika. Med købet indtager Amplifon dermed også førertrøjen i Spanien



Amplifon venter, at opkøbet vil medføre betydelige synergier, og selskabet sigter blandt andet efter årlige synergier på 20 mio. euro på driftsresultatet (EBITDA) fra 2021.



Gaes omsatte sidste år for cirka 210 mio. euro og genererede et driftsresultat (EBITDA) på cirka 30 mio. euro.



Den spanske kæde har sit eget private label-brand inden for høreapparater, hvor nogle af de større producenter leverer komponenter. Derudover sælger selskabet også brandede produkter fra andre producenter.



Både danske William Demant Holding og Sivantos, der er i færd med at fusionere med Widex, leverer ifølge Ritzau Finans' oplysninger til Gaes-kæden.



Gaes blev sat til salg i foråret, og rygter om kæden svirrede på den amerikanske AAA-branchemesse i april. Blandt producenterne af høreapparater blev William Demant og schweiziske Sonova, to af verdens største, nævnt som mulige købere.



Det hænger sammen med, at de to selskaber har en klar strategi om selv at drive detailbutikker med høreapparater - såkaldt vertikal integration - for at høste synergieffekter.



Netop af den årsag handler Amplifon også mindre med William Demant Holding og Sonova end eksempelvis Sivantos og GN Hearing, fordi de to selskaber ikke selv driver store netværk af detailbutikker - og dermed konkurrerer direkte med italienerne.



Derfor påpegede flere analytikere over for Ritzau Finans, at Amplifons køb kan være dårligt nyt for William Demant Holding og bedre for GN Hearing, da købet blev annonceret i sommer.



/ritzau/FINANS