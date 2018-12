Airberlin konkursbo vil have 2 mia. euro fra aktionær

Konkursboet efter Airberlin kæmper en hård kamp for at stille Etihad Airways ansvarlig for, at det tyske flyselskab gik konkurs i august sidste år.



Det skriver branchemediet Check-In.



Airberlin faldt til jorden, da Etihad Airways valgte at trække det økonomiske sikkerhedsnet væk under flyselskabet, mener administratorerne.



Etihad Airways købte 30 pct. af Airberlin i 2012, og det mellemøstlige flyselskab lovede ifølge Check-In i april 2017, at det ville yde yderligere økonomisk støtte i de følgende 18 måneder.



Det blev kun til fire måneder, og så gik Airberlin konkurs.



Etihad Airways mente, at Airberlins forretning var blevet forringet i et tempo, det ikke længere kunne forsvare.



Derfor har Airberlins administratorer valgt at rejse et erstatningskrav på 2 mia. euro (14,9 mia. kr.) til Etihad Airways, fordi selskabet ifølge administratorerne ikke har opfyldt sine finansielle forpligtelser.



En talsmand for Etihad Airways har bekræftet, at flyselskabet har modtaget et erstatningskrav fra Airberlins administratorer gennem den regionale domstol i Berlin og bestrider kravet.



/ritzau/FINANS