Hitachi køber forretningsben af svensk-schweizisk industrikæmpe i stor milliardhandel

Når den japanske teknologikæmpe Hitachi køber det svensk-schweiziske industri- og ingeniørkonglomerat ABB's forretning inden for strømforsyning, vil det blive Hitachis største handel nogensinde.Det skriver Bloomberg Mandag morgen har ABB bekræftet , at Hitachi vil købe strømforsyningsforretningen og ifølge Bloomberg er der tale om en pris på 6,4 mia. dollar svarende til ca. 42 mia. kr.I en meddelelse skriver ABB, at Hitachi vil købe 80,1 pct. af forretningen, der har en samlet værdi inklusive nettogæld på 11 mia. dollar eller ca. 72 mia. kr. ABB vil beholde den resterende ejerandel og har planer om at sende op til 7,8 mia. dollar tilbage til investorerne, bl.a. gennem aktietilbagekøb.I sidste uge bekræftede ABB, at man lå i forhandlinger med Hitachi om "en udvidelse og redefinering af det eksisterende strategiske netværkspartnerskab, som blev annonceret mellem de to selskaber i december 2014", men at det ikke var sikkert, at der ville blive indgået en aftale eller, hvad timingen, strukturen eller vilkårene ville være for en given aftale.Den aftale, de to parter nu har indgået, betyder ifølge Bloomberg, at der er fremskridt i Hitachis adm. direktør Toshiaki Higashiharas forsøg på at revidere det diversificerede selskab og blive en ledende leverandør af netværk og strømforsyning.For ABB betyder frasalget af forretningsbenet, at selskabet bliver mere fokuseret på den del af forretningen, der arbejder med robot- og automationsteknologi."Som et resultat af vores Next Level-strategi, er alle vores forretningsområder i dag nummer et eller to i deres respektive markedet. For at understøtte vores kunder i en verden med uforudsigelig teknologisk forandring og digitalisering, må vi fokusere, simplificere og forme vores forretning. Dagens handlinger vil skabe et nyt ABB, som er en leder fokuseret på digitale industrier," udtaler Ulrich Spiesshofer, adm. direktør i ABB i meddelelsen.ABB forventer, at handlen er gennemført i løbet af første halvår 2020 og tre år efter handlen er gennemført, kan ABB sælge sin resterende ejerandel på 19,9 pct.På et pressemøde i Tokyo sagde Hitachi-topchefen, at købet vil gøre Hitachi til "verdensledende til en fair pris", og at der kan komme flere opkøb, skriver Bloomberg.