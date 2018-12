GN Store Nord-aktien stiger efter dramatisk indtog i USA med nyt høreapparat

Kort efter markedets åbning mandag fører GN Store Nord-aktien an i C25 med en stigning på over 2 pct.



Det sker efter, at GN Store Nord har taget et rekordspring i markedsandelen på det vigtige amerikanske marked for høreapparater til krigsveteraner. Det viser nye tal fra den offentlige Veteran Affairs-salgskanal (VA) over salget i november måned.



Her springer GN Store Nord fra en markedsværdi målt på værdi fra 13,2 pct. i oktober til 21,2 pct. i november, skriver Carnegie i en kommentar. Investeringsbanken beskriver hoppet som den største stigning på en enkelt måned, som de har kunnet lokalisere i VA-statistikken og kalder det derfor for "temmelig dramatiske ændringer".



Samme toner lyder fra Bernstein, som også kalder det for en "dramatisk fremgang".



Springet kommer efter den kommercielle introduktion af det nye genopladelige premium-høreapparat Resound LiNX Quattro. Med en samlet markedsandel på 11 pct. af værdien af alle solgte høreapparater i statistikken er der også tale om en uset introduktion i den første måned, et produkt optræder i statistikken, skriver Carnegie.



De mangle solgte LiNX Quattro betyder samtidig, at gruppen af genopladelige høreapparater går markant frem i statistikken i forhold til oktober.



I en anden kommentar skriver Alm. Brand Markets, at de nye VA-tal måske kan antænde GN-aktien igen efter et større fald den seneste tid, som primært beskrives usikkerhed om udviklingen i GN Hearing. En usikkerhed, som VA-tallene for november bør være med til at fjerne en del af, lyder der.



Samtidig går William Demant en lille smule tilbage til en samlet markedsandel på 19,2 pct. i november mod 19,8 pct. i oktober. Tilbagegangen kommer efter godt to års stabil fremgang i statistikken over markedsandele.