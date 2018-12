Medie: Britisk bilfabrikant skal spare - Flere tusinde kan blive fyret

Bilfabrikanten Jaguar Land Rover (JLR) vil skære tusindvis af stillinger fra som et led i en ny strategi, der skal spare Storbritanniens største bilfabrikant 2,5 mia. pund (20,8 mia. kr.), efter at JLR er blevet ramt af "tre store chok".



Det skriver The Telegraph.



De tre chok består af en nedsat kinesisk efterspørgsel, strammere regler for dieselbiler og bekymringer for omfanget af brexit.



JLR har været ramt af efterdønningerne af Volkswagens "dieselgate"-skandale, hvilket har skabt større opmærksomhed på dieselbiler, og i Kina er salget af JLR's biler faldet med 44 pct. siden september.



"Tre store chok vil være hårdt for ethvert bilselskab - for slet ikke at tale om et mindre et som JLR. Inkompetence fra den britiske regering i forbindelse med brexit og bilpolitik har heller ikke hjulpet," siger David Bailey, der er professor ved Aston Business School, til The Telegraph.



Bilfabrikanten tabte i halvårsregnskabet for det forskudte regnskabsår 2018/19 354 mio. pund, og det blev i samme forbindelse oplyst, at JLR over en periode på 18 måneder vil spare 2,5 mia. pund fordelt på omkostninger, kapitalinvesteringer, lagerbeholdning og likvide beholdninger.



Det ventes, at JLR i januar vil uddybe spareplanen, der ifølge Financial Times' kilder kan koste flere tusinder ansatte deres arbejde.



Analytikere spår, at op mod 5000 stillinger - omkring en ottendedel af JLR's ansatte - kan blive skåret fra.



/ritzau/FINANS