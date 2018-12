Danmarks økonomi får topkarakter trods hvidvasksag

Selv om sagen om hvidvask i Danske Bank har trukket store overskrifter og kan ende med bøder i milliardklassen, kommer den næppe til at true dansk økonomi.



Det vurderer det amerikanske kreditbureau Fitch, der dermed lader dansk økonomi beholde karakteren "AAA", som er den højest mulige.



Topkarakteren er god at have, når staten låner penge, da det har betydning for renteudgifterne.



- Danmarks karakter reflekterer en rig, værdiskabende og åben økonomi, som er støttet af lav offentlig gæld, stærke institutioner og en historik med sund makroøkonomisk politik, skriver Fitch i en meddelelse.



Tidligere har Moody's og Standard & Poor's, der er de to andre giganter på markedet for kreditvurderinger, givet Danmark "AAA".



Fitch vurderer, at den danske banksektor er solid. Bankerne har generelt set en sund indtjening med små tab på udlån.



Samtidig bør sagen om hvidvask i Danske Banks estiske filial som udgangspunkt ikke ryste det finansielle system.



Fitchs hovedscenarie er, at Danske Bank vil være i stand til at absorbere bøder.



Dermed ventes sagen ikke at få større konsekvenser for andre danske bankers låneomkostninger.



- Der er dog en risiko for større bøder, hvilket kan smitte af og føre til større bekymringer for den finansielle stabilitet, skriver Fitch.



Kreditbureauet nævner ikke, hvor store de bøder i så fald skal være.



Danske Banks administrerende direktør, Jesper Nielsen, udtalte for nylig, at banken har afsat 18 milliarder kroner til eventuelle bøder, og at det beløb løbende vil stige.



Banken er under luppen hos myndigheder i blandt andet Danmark, Storbritannien og USA.



Det er særligt de amerikanske, der historisk har uddelt de største bøder til banker.



/ritzau/