Danskerne er stoppet med at købe buræg, og næsten alle butikker har udfaset dem, men buræggene skjuler sig alligevel på hylderne.



De skjulte buræg findes i forarbejdede produkter som pasta, brød og isdesserter.



Men nu vil førende dagligvarebutikker helt fjerne skjulte buræg i egne varemærker senest ved udgangen af 2020.



Irma og Lidl har allerede taget skridtet, imens Aldi vil af med de skjulte buræg i egne varemærker ved udgangen af 2018.



Det skriver supermarkedskæden Aldi i en pressemeddelelse efter en rundringning til dagligvarekæderne i Danmark foretaget af kommunikationsbureauet Advice.



Direktør i Dyrenes Beskyttelse Britta Riis siger i pressemeddelelsen, at hun mærker en stor opbakning fra befolkningen for at få fjernet buræg fra hylderne.



- Med mere end 40.000 ægtivister i Danmark ved vi, at buræg er et emne, som berører mange forbrugere.



- Derfor er det rigtig godt, at nu også Aldi er tæt på at være i mål med at få udfaset de skjulte buræg af varer solgt under eget mærke, siger Britta Riis.



På Dyrenes Beskyttelses hjemmeside kan man deltage i kampen mod de skjulte buræg ved at skrive under på, at man er "ægtivist". I skrivende stund har 40.534 personer skrevet under.



/ritzau/