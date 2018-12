Jonas Keiding Lindholm er fredag blevet fyret som generalsekretær for Red Barnet.



Ifølge bestyrelsen fordi han har haft en for hård ledelsesstil, som har ført til mistrivsel og fået en håndfuld ledere til at forlade organisationen.



Hovedpersonen selv siger, at han har haft et højt ambitionsniveau og lagt et hårdt pres på sine medarbejdere. Han er ked af, at han ikke opdagede, hvor galt det stod til.



- Jeg har det rigtig skidt med, at nogle ansatte har slået sig på organisationen og mig. Jeg har kun ønsket at skabe små mirakler, og det gør Red Barnet.



- Når der har været en lav arbejdsglæde hos nogle i Red Barnet, så har jeg et stort medansvar for det, og det er jeg rigtig ked af.



- Jeg er nede i det dybeste kammer af min sjæl og se på, hvad jeg kunne have gjort anderledes, siger Jonas Keiding Lindholm.



Han har været i Red Barnet gennem 14 år, hvoraf det sidste 3,5 år har været som generalsekretær for organisationen.



Jonas Keiding Lindholm forklarer, at han havde som opgave at skabe et stærkere Red Barnet, og at der derfor er blevet lagt et større pres på medarbejderne.



- Der har i mange tilfælde betydet, at flere ansatte har skullet levere mere i det samme tidsrum. Det er der selvfølgelig mange, som er blevet presset af, siger han.



Selv om Jonas Keiding Lindholm forlader Red Barnet med en fyreseddel, er han tilfreds med den organisation, han efterlader.



- Jeg er rigtig stolt af de resultater, der er blevet skabt i Red Barnet på min vagt.



- Styrket økonomi, flere frivillige, flere frie midler, og vi har nået mange flere børn. Red Barnet har et langt bedre fundament, end da jeg startede. Det er jeg rigtig glad for, siger han.



Set i bagklogskabens lys ville han gerne have handlet anderledes.



- Et af de største ansvarsområder, man har som leder, er, at der er ressourcer til at levere på strategien.



- Jeg skulle have bedt om flere ressourcer hos bestyrelsen, og så er det klart, at min egen ledelsesstil ikke har været så favnende og rummende, som man kunne have ønsket sig, siger Jonas Keiding Lindholm.



/ritzau/