Amerikanske Scana Corp. var den mest stigende aktie i S&P 500-indekset, da den gik op med 6,3 pct. på en fredag, hvor markedet faldt med 1,9 pct.



Baggrunden for fremgangen var, at myndighederne i delstaten South Carolina - med visse betingelser - har godkendt Dominion Energys overtagelse af Scana for 7,9 mia. dollar, skriver Bloomberg News.



Det er næsten et år siden, at overtagelsen blev annonceret.



Scana har været hårdt ramt, efter forsyningskoncernen valgte at droppe opførelsen af et atomkraftværk, V.C. Summer, efter selskabet allerede havde investeret 4,9 mia. dollar i projektet. Årsagen til beslutningen var, at omkostningerne var løbet løbsk.



Dominions overtagelse af Scana er det største i USA blandt foreslåede opkøb i forsyningssektoren, som mangler endelig godkendelse.



For købet af Scana har udfordringen været en langstrakt debat, om Dominions bud indeholdt tilstrækkelig med beskyttelse af elforbrugerne mod prisforhøjelser. I den anden vægtskål har vejet frygten for en konkurs, som ville have efterladt forbrugeren uden elforsyning.



- Det er ikke klart, at Scana kan overleve. Planen, som Dominion har tilbudt, vil skabe sikkerhed, sagde Elliott Lamm fra South Carolinas Public Service Commission fredag på mødet inden afstemningen i kommissionen.



/ritzau/FINANS