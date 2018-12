Relateret indhold Tilføj søgeagent Deutsche Bank Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Deutsche Bank Aktieordbog

Amerikanske XPO Logistics steg fredag med 15,8 pct. - den største kursfremgang for logistik- og lastbilfragtfirmaet i et år.



Dermed genvandt aktien noget af det tabte fra onsdag og torsdag, da spekulanter shortede aktien, fordi man mener, at XPO pumper sine regnskabstal op. Torsdag faldt XPO med 26,2 pct. efter et minus på 9,6 pct. onsdag, da XPO nedjusterede sine forventninger til 2019.



Det var Spruce Capital Management som torsdag advarede mod, at XPO benyttede sig af "upålidelige og tvivlsomme finanser". Hedgefonden fremførte samtidig, at XPO's gældsbyrde var for tung, og at investorerne havde mistet tilliden til aktien, skriver Bloomberg News.



XPO svarede igen ved at afvise rapportens beregninger og fredag med meldingen om, at selskabet vil købe egne aktier tilbage for op mod 1 mia. dollar. Efter et kursfald gennem 2018 på mere end 60 pct., syntes det da også at være et opportunt tidspunkt.



Også analytikerne svarede igen. Fra Deutsche Banks side blev Spruce Capitals melding karakteriseret som "særdeles vildledende", samtidig med at bankens analytiker Amit Mehrota påpegede, at hedgefondens basale beregninger var ukorrekte. Spruce har ifølge analytikeren ingen "rygende pistol" i sin rapport.



Trods XPO's nedjustering regner selskabet fortsat med en vækst på 12 til 15 pct. i driftsindtjeningen i 2019, hvorfor finanshuset Stifels analytiker J. Bruce Chan stadig har tillid til koncernen, som han kalder for "en af de bedste problemknusere i en tiltagende kompleks" værdikæde inden for for fragt.



XPO's aktie er gennem 2018 nu faldet med knap 44 pct.



/ritzau/FINANS