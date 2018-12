Kritik af Facebook-svigt fortsætter: Syv mio brugeres private fotos kan være lækket

(Ny version) Hvis Facebook-stifter Mark Zuckerberg troede, at han ville få en stille stund efter kritikken de seneste måneder er haglet ned over Facebook, så må han tro om igen.



Problemerne om databeskyttelse fortsætter for it-giganten Facebook, der muligvis har gjort private billeder fra næsten syv millioner brugere synlige for andre apps, de tidligere har anvendt.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Teknisk direktør hos Facebook Tomer Bar har udsendt en meddelelse, hvori han forklarer problemet.



- Når nogen giver en app tilladelse til at få adgang til deres billeder på Facebook, giver vi normalt kun appen adgang til de billeder, som brugeren deler på sin tidslinje.



- I det her tilfælde har en fejl potentielt givet appudviklerne adgang til andre billeder. Blandt andet billeder delt på Facebook Historier og på Marketplace, siger Tomer Bar.



Også de billeder som brugere har været ved at uploade, men senere har annulleret, er potentielt endt hos appudviklerne. Facebook lagrer nemlig billederne på trods af, at man ikke deler dem.



Billederne har været tilgængelige for cirka 1500 tredjepartsapps fra 13. til 25. september.



- Vi er kede af, at det er sket. Vi vil samarbejde med udviklerne for at slette billeder fra de ramte brugere, siger Tomer Bar.



Facebook vil nu kontakte de brugere, der kan være ramt af fejlen. De vil få mulighed for at se, hvilke billeder der er delt uden deres accept.



Facebook har været fanget i stormvejr i 2018.



Først kom det frem, at analysevirksomheden Cambridge Analytica havde udnyttet huller i sikkerheden til at høste data fra 87 millioner af brugere.



I oktober opfordrede et flertal af medlemmerne af Europa-Parlamentet Facebook til at lade EU-myndigheder undersøge, hvordan det står til med databeskyttelsen og sikkerheden for Facebook-brugere.



I samme måned meddelte fire store amerikanske pensionskasser, at de tilsluttede sig aktionærer i Facebook, der vil fjerne Mark Zuckerberg som bestyrelsesformand.



Senest kom det i november frem, at hackere muligvis har stjålet 50 millioner brugeres data.