Den amerikanske medicinalgigant Johnson & Johnson får kærligheden at føle på det amerikanske aktiemarked efter at det kom frem, at masser af folk i selskabet gennem masser af år vidste, at nogle pudderprodukter til babyer af og til blev testet positiv for indhold af asbest.



Det er nyhedsbureauet Reuters, som bringer oplysningerne frem..



Nyhedsbureauet har gennemgået interne memoer, dokumenter og andre fortrolige dokumenter, som har vist, at selskabet kendte til tilstedeværelsen af små mængder af asbest i sine produkter så tidligt som i 1971 og helt frem til omkring 2000.



Johnson & Johnson har ifølge Reuters kæmpet med omkring 6000 sager, hvori det påstås, at blandt andet selskabets babypudder har været skyld i kræft i æggestokken.



I juli blev medicinalgiganten ifølge Wall Street Journal dømt til at skulle betale 4,69 mia. dollar i erstatning til 22 kvinder og deres familier, der har beskyldt selskabets ikoniske babypulver for at give kræft i æggestokkene på grund af indhold af asbest.



J+J aktien er faldet 9 pct.



/ritzau/FINANS