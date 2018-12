Sønderjysk entreprenørfirma vil købe irsk selskab med omsætning på 140 mio kr

Opdateret kl. 13.47 - For at øge sin tilstedeværelse i Irland, har det sønderjyske entreprenørselskab Arkil nu indgået en aftale om rammerne for et køb af entreprenørvirksomheden Park Plant Hire, der ligger i Portlaoise i Irland.



Det skriver Arkil i en meddelelse.



Med aftalen får Arkil eksklusivitet til at færdiggøre forhandlingerne om overtagelsen, lyder det i meddelelsen.



"Et potentielt køb af virksomheden, som årligt omsætter for ca. 140 mio. DKK og har markedskonforme indtjeningsmarginer, vil øge Arkils tilstedeværelse i Irland," skriver Arkil.



Gennem selskabet Arkil Ltd., udfører entreprenørvirksomheden i dag stenbrudsaktivitet og asfaltproduktion og -udlægning. Købet af Park Plant Hire vil betyder, at Arkils irske aktiviteter også suppleres med anlægs- og entreprenøraktivitet af en type, som er sammenlignelig med de aktiviteter, der allerede udføres i Danmark og Tyskland.



Arkil forventer, at forhandlingerne vil munde ud i en betinget aktieoverdragelsesaftale i starten af 2019 og i slutningen af året forventer selskabet, at aktierne bliver overdraget.



"Effekterne af overtagelsen, såfremt forhandlingerne lykkes, forventes således først at indtræffe til fulde efter 2019," skriver Arkil og pointerer, at en potentiel transaktion ikke forventes at være underlagt lovgivningsmæssige krav eller kræve godkendelse fra konkurrencemyndighederne.



Planerne om opkøbet får ingen betydning for de forventninger til fremtiden, som Arkil har meldt ud.



Manglende aktivitet i Danmark



I forbindelse med regnskabet for tredje kvartal, der blev offentliggjort i slutningen af november, meddelte Arkil, at omsætningen for hele 2018 forventes at lande på omring 3,3 mia. kr., mens resultatet før skat for 2018 forventes fortsat at udgøre i niveauet 90 - 120 mio. kr.



Onsdag fortalte Jesper Arkil til Børsen, at han genkender et billede af, at anlægsaktiviteterne i Danmark ryger til udlandet.



"Hos Arkil har vi godt 30 pct. af omsætningen i udlandet. Med den manglende aktivitet i Danmark er det i udlandet, at vi vil placere flere midler til udvikling, uddannelse og maskinel. Investeringsraten i koncernen stiger i udlandet og falder i Danmark," sagde han til Børsen onsdag.



Kvartalsregnskabet viste da også, at indtjeningen på det danske marked for anlæg og fundering er mindre tilfredsstillende, mens der er god udvikling i udlandet.



I tredje kvartal 2018 blev omsætningen 970,4 mio. kr. mod 913,8 mio. kr. sidste år, men indtjeningssiden fulgte ikke med op.



Resultat før skat var i de første ni måneder realiseret med 69,8 mio. kr. mod 114,0 mio. kr. sidste år.



Overskudgraden var i årets tre første kvartaler på 3,0 pct. Sidste år var den på 5,2 pct. i samme periode.