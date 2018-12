SAS glæder sig over snarligt farvel til den svenske flyskat

Den svenske flyskat afskaffes igen til juli, efter at den kun har været i kraft siden april sidste år.



Det skriver branchemediet Check-In.



Beslutningen fra den svenske regering falder i god jord hos SAS, som mener af investering i biobrændstof er en bedre løsning end en flyskat for at mindske flyrejsers påvirkning af miljøet.



"Vi glæder os over meddelelsen om, at flyskatten bliver fjernet. Det er en skat, der hverken er knyttet til et klimainitiativ eller giver incitament til en hurtigere omstilling til mere klimavenlig teknologi."



"Klimaet er tidens vigtigste spørgsmål, og vi skal samarbejde med såvel beslutningstagere og industri for at sikre et mindsket udslip," siger Freja Annamatz, SAS-pressechef i Sverige, til Flygtorget.se ifølge Check-In.



Flyskatten blev i sin tid kritiseret af blandt andet SAS og Norwegian, som mente, at den begrænsede deres muligheder for at investere i bæredygtighed.



Flyskatten dækker over en passagerafgift på mellem 60 og 400 kr. per passager afhængig af flyrejsens længde.



/ritzau/FINANS