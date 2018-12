Bang & Olufsen henter ny finansdirektør fra togselskab

Bang & Olufsen får en ny mand i direktionen, når Nikolaj Wendelboe tiltræder som ny finansdirektør og samtidig får en plads i selskabets øverste direktion.



Det skriver Bang & Olufsen i en meddelelse.



"Vi ser frem til at byde velkommen til Nikolaj Wendelboe, der kommer med omfattede finansiel - og le-delsesmæssig erfaring. De seneste år har vi transformeret Bang & Olufsens forretningsmodel og finansielt setup, og vi tror på, at Nikolaj er den rigtige person til at lede og udvikle dette område yderligere," siger Henrik Clausen, adm. direktør i Bang & Olufsen.



43-årige Nikolaj Wendelboe erstatter Anders Aakær Jensen, der forlod virksomheden den 30. november 2018.



Nikolaj Wendelboe kommer fra Arriva Danmark, hvor han har været adm. direktør i fire år. Inden han var adm. direktør for Arriva Danmark var Nikolaj Wendelboe finansdirektør hos selvsamme sel-skab. Han kom dertil fra en stilling som finansdirektør hos it-selskabet NNIT.



Nikolaj Wendelboe har en kandidatgrad i økonomi fra Københavns Universitet.