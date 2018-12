Huawei indefryser ordrer fra japansk firma efter arrestation

Relateret indhold Tilføj søgeagent Huawei Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Huawei

Alle ordrer på industrirobotter fra Japanske Yaskawa Electric, der er storleverandør til Huaweis smartphone- og telekommunikationsudstyr, er indefrosset efter arrestationen af Huaweis finansdirektør i Canada.



Det skriver The Japan Times.



Den overraskende arrestation af Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou, står til at få betydning for selskabets japanske leverandør, Yaskawa Electric, der producerer industrirobotter for Huawei.



Huawei indefrøs onsdag alle ordrer fra virksomheden.



"Mine folk i Kina siger, at Huawei er vendt på hovedet internt. Alle aftaler om anlægsinvesteringer er midlertidigt på standby, mens de finder ud af tingene," siger Yaskawa Electris topchef, Hiroshi Ogasawara, til The Japan Times.



Ifølge Huawei kører virksomheden derimod "som den plejer" uden planer om at skære i investeringerne.



Meng Wanzhou blev arresteret i Vancouver i Canada, efter at de amerikanske myndigheder havde mistænkt hende for at bryde sanktionerne ved at sælge teknologi til Iran.



/ritzau/FINANS