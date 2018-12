Relateret indhold Artikler

Havmølleproducenten MHI Vestas har fået ny global salgsdirektør i form af Hans Henrik Jensen, som er blevet forfremmet fra posten som europæisk salgsdirektør.



Han har afløst Thomas Karst, som efter godt tre år som global salgsdirektør har sagt op i november.



Det skriver branchemediet Energiwatch.



- Det er et ekseptionelt spændende tidpunkt at være i havvind, og jeg er beæret over at repræsentere MHI Vestas i denne kapacitet. Vores kommercielle aktivitet er intensiveret betragteligt de seneste par år, og det ser ud til kun at vokse yderligere i fremtiden, efterhånden som vi sikrer vores position i nøglemarkeder og planter vores flag i nye, siger Hans Henrik Jensen i en meddelelse ifølge Energiwatch.



MHI Vestas er et joint venture mellem Vestas og Mitsubishi Heavy Industries.



/ritzau/FINANS