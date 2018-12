Kopiproducent vinder første patentslag over Novo-konkurrent

Novo Nordisks franske konkurrent Sanofi har torsdag i en sag mod konkurrenten Mylan lidt et nederlag hos de amerikanske patentmyndigheder, Patent Trial and Appeal Board, som har afvist, at den franske koncern har to beskyttede formuleringspatenter på produktionen af insulinmidlet Lantus.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Umiddelbart betyder afgørelsen dog ikke, at kopiproducenten Mylan kan lancere sin version af Lantus, som er et langtidsvirkende insulinpræparat til behandling af type 2-diabetes.



Ifølge Sanofi består et retligt 30 måneders forbud mod lanceringen nemlig stadig, og desuden har Mylan endnu ikke fået de amerikanske sundhedsmyndigheder, Food and Drug Administratiuons (FDA) godkendelse til at markedsføre kopimidlet på det amerikanske marked.



Sanofi har lagt sag an mod Mylan for at krænke 18 af Sanofis patenter, da Mylan i september sidste år indgav en ansøgning om markedsføringstilladelse til FDA for en kopi af Lantus. Markedsføringsansøgningen omfattede også en insulinpen, Solostar. Domstolen har endnu ikke taget stilling til den sag.



Sanofi har også stævnet det amerikanske medicinalselskab Merck for at krænke patenter relateret til Lantus. Det skete i august sidste år, efter at Merck et par måneder forinden havde indleveret registreringsansøgning for sin Lantus-kopi.



Sanofi har samtidig indgået et forlig med Eli Lilly og partneren Boehringer Ingelheim, som betyder, at de to sidstnævnte siden 2016 har markedsført en kopi af Lantus under navnet Basaglar på det amerikanske marked.



Lantus er et af Sanofis vigtigste midler med en omsætning på 5,3 mia. dollar i 2017, og derfor forsvarer selskabet sig med næb og klør mod konkurrence.



Sanofi sendte Lantus på det amerikanske marked i 2001 og stofpatentet udløb i 2014 for behandling af type 2-diabtes samt i 2015 til behandling af børn med type 1-diabetes.



/ritzau/FINANS