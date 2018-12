Genmab får milepælsbetaling på 2 mio dollar for tillægsansøgning

Relateret indhold Artikler

Genmab oplyser, at partneren Janssen Pharmaceutical har indleveret en tillægsansøgning til de japanske sundhedsmyndigheder for anvendelse af det Genmab-udviklede kræftmiddel Daratumumab - også kaldet Darzalex - til førstelinjebehandling af knoglemarvskræft i en kombination med tre andre midler.



Ansøgningen gælder for patienter, der ikke er egnede til stamcelletransplantation.



Darzalex er tidligere blevet godkendt til førstelinjebehandling i Europa i samme kombination, som omfatter midlerne Bortezomib (Velcade), Melphalan og Prednisone. Indsendelsen, som er baseret på data fra fase 3-studiet Alcyone, udløser en milepælsbetaling fra Janssen til Genmab på 2 mio. dollar.



Janssen har siden august 2012 haft en global licens til udvikling, fremstilling og kommercialisering af Daratumumab, mens Genmab får licensbetalinger af salget og ligeledes milepælsbetalinger som i dette tilfælde med den indleverede tillægsansøgning.



/ritzau/FINANS