Carlsberg øger ejerandel til 60 pct i portugisiske Super Bock

Carlsberg har købt 28,5 pct. af Viacer, der er kontrollerende aktionær i det portugisiske bryggeri Super Bock, som Carlsberg i forvejen direkte ejer 44 pct. af.



Viacer ejer 56 pct., som Carlsberg altså nu får stor andel af, således at det danske selskab nu direkte og indirekte har en ejerandel på 60 pct.



Super Bock er markedsleder i Portugal og har med en stærk portefølje af brands som Super Bock, Carlsberg og Somersby en markedsandel på 47 pct. .



Carlsbergs topchef Cees 't Hart glæder sig over den øgede ejerandel.



"Det er et stærkt selskab med en markedslederposition. Det giver tiltalende langsigtede muligheder," siger han.